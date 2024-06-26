В Касимове терапевта судят за превышение должностных полномочий

Касимовским МСО СУ СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении врача-терапевта одного из медицинских учреждений Рязанской области, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст.285 УК РФ).

Следствием установлено, что участковый врач-терапевт с целью получения выплат стимулирующего характера и избежания привлечения к дисциплинарной ответственности за невыполнение плана диспансеризации внес в официальные документы заведомо ложные сведения о прохождении диспансеризации 6 пациентами медицинского учреждения. В результате составления фиктивных документов врачом-терапевтом учреждения здравоохранения были существенно нарушены права и законные интересы граждан в области охраны здоровья, а также подорван авторитет указанного учреждения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.