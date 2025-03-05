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Фото: администрация Касимовского округа
Новости Касимова

В Касимове свой 95-летний юбилей отметила Клавдия Ганькина

Анастасия Мериакри

В Касимове свой 95-летний юбилей отметила Клавдия Ганькина. Об этом сообщает администрация округа.

Клавдия Ганькина родилась в многодетной семье в селе Большой Кусмор, где проживает до сих пор. У нее 5 братьев и сестер. Три брата погибли на фронте. 

В годы войны Клавдия работала в колхозе наравне со взрослыми, пахала на быках. После войны осталась в родном колхозе.

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С юбилеем Клавдию Ганькину поздравили представители Думы, администрации округа, социальной защиты населения. Ей вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

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