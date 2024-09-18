В Касимове столкнулись две легковушки

Вечером 17 сентября в Касимове в ДТП столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщается в группе «Автоклуб города Касимов».

Авария произошла в 21:30 на улице Свердлова около д. №31А. По предварительным данным, в ней столкнулись автомобиль «Митсуби L200», за рулем которого находился 41-летний водитель, и автомобиль «Хендай Туссан» под управлением 40-летнего водителя.

Сообщается, что пострадавших нет. На фотографиях с места происшествия видно, что один из автомобилей получил механические повреждения.