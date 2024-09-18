Среда, 18 сентября, 2024

В Касимове столкнулись две легковушки

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/avtoclub62

Вечером 17 сентября в Касимове в ДТП столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщается в группе «Автоклуб города Касимов».

Авария произошла в 21:30 на улице Свердлова около д. №31А. По предварительным данным, в ней столкнулись автомобиль «Митсуби L200», за рулем которого находился 41-летний водитель, и автомобиль «Хендай Туссан» под управлением 40-летнего водителя.

Сообщается, что пострадавших нет. На фотографиях с места происшествия видно, что один из автомобилей получил механические повреждения.

В Касимове столкнулись две легковушки

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