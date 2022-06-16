В Касимове стартовала программа обучения представителей МСП

Касимовский центр поддержки предпринимательства организовал обучение для представителей малого и среднего бизнеса. В программе «Академия гостеприимства» участвуют около 60 сотрудников предприятий отрасли. Об этом сообщает правительство Рязанской области.

В первый день участники изучили, как применяется федеральный закон о защите прав потребителей в гостиничном бизнесе. 16 июня рассмотрят способы увеличения доходности в сфере гостеприимства и основы клиентского сервиса в индустрии общественного питания.

Мероприятия организованы подразделениями «Агентства развития бизнеса Рязанской области» в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщает Министерство экономического развития Рязанской области.

Также 14 июня прошёл семинар для экспортно ориентированных предприятий региона «Документационное сопровождение экспорта в страны ЕАЭС». Образовательное мероприятие состоялось в Рязанском центре экспорта. Участники с экспертами РЦЭ участники рассмотрели работу с личным кабинетом на сайте ФТС, особенности подачи статистической формы и обращение с электронной цифровой подписью.