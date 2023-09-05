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В Касимове поздравили с 90-летием Клавдию Анатольевну Будорагину

7info
Фото: kasimovduma.ru

Жительница Касимова Клавдия Анатольевна Будорагина отметила 90-летие. С юбилей пенсионерку поздравили представители местной власти, сообщает сайт Касимовской городской Думы.

Клавдия Анатольевна родилась в 1933 году в поселке Сынтул Касимовского района. После окончания школы получила профессию фельдшер в Касимовском медицинском училище, всю жизнь работала по профессии.

С юбилеем Клавдию Анатольевну поздравили депутат Касимовской городской Думы Роман Шабалин, представители администрации города и совета ветеранов.

— От всего сердца поздравляем с 90-летием! Такой юбилей — очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь почтенный возраст, — сказал Роман Шабалин.

Депутат подарил Клавдии Анатольевне слуховой аппарат и пожелал, чтобы каждый день дарил радость и положительные эмоции.

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