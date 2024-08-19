Понедельник, 19 августа, 2024

В Касимове полицейские задержали наркозакладчика интеренет-магазина

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/umvd62

В Касимове сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков через закладки, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Операцию провели сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с межмуниципальным отделом МВД России «Касимовский». По данным полиции, 33-летний житель Шацкого района был причастен к работе нелегального интернет-магазина, отвечая за транспортировку и сбыт наркотиков в нескольких районах Рязанской области.

В ходе оперативных действий в Касимове был обнаружен тайник с крупной партией наркотиков. Кроме того, в Сасове, где ранее побывал задержанный, были найдены три закладки с синтетическими наркотиками. Всего из незаконного оборота изъяли 45 граммов производного N-метилэфедрона.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Ведется расследование для установления всех участников преступной цепи.

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