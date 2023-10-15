В Касимове подвели итоги сельхозсезона и представили самую большую в России авоську

Сегодня, 15 октября, в Касимове состоялся фестиваль урожая «Касимовский клубень». Он проходит в райцентре уже во второй раз и знаменует собой завершение уборочной кампании.

В рамках фестиваля были организованы торговые ряды, выставка поделок из овощей и фруктов, продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, ярмарка фермерской продукции и селекционных сортов картофеля, выставка сельхозтехники и сельскохозяйственных животных, тематическая фотозона. Местные артисты подготовили для гостей концертно-игровую программу. Представители руководства города и района наградили касимовских аграриев.

Центральным событием фестиваля «Касимовский клубень» стала презентация гигантской авоськи. Ее вручную связала мастерица Наталья Барсукова. Она работает технологом на местном предприятии по изготовлению сетей различного назначения. Авоська выполнена в технологии макраме. Ее длина с ручками составляет 3,9 метра, ширина – 2,03 метра.

По словам Натальи, изготовление изделия по времени заняло примерно месяц, на все ушло 5,5 тысячи метров специального шнура. Мастерицу поддержало руководство предприятия, где она работает, местный бизнес-инкубатор, индивидуальные предприниматели.

– Хотелось сделать что-то уникальное для своего города, – говорит Наталья Барсукова.

Факт изготовления в Касимове самой большой в стране авоськи официально зарегистрирован в реестре рекордов России. Свидетельства об этом мастерице и спонсорам проекта на праздничной сцене вручил глава администрации Касимова Иван Бахилов.

Фестиваль «Касимовский клубень» стал еще одним ярким гастрономическим событием в жизни касимовского края. Он привлек внимание не только местных жителей – событие также посетили гости из Мичуринского государственного аграрного университета Тамбовской области.

Кроме того, праздник стал своего рода выставкой достижений касимовских аграриев и напомнил, что выращивание картофеля – традиционная отрасль в АПК района. Крупные касимовские сельхозпредприятия сегодня успешно занимаются картофелеводством, а в этом году они получили рекордный урожай корнеплода.