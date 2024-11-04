В Касимове отметили День народного единства

В Касимове прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Об этом на своей странице сообщила Дума Касимовского муниципального округа.

В городе на площади Победы состоялся митинг. С приветственным словом обратились и. о. главы Касимовского муниципального округа Иван Бахилов и председатель Думы Ирина Ганина.

К мемориальному комплексу возложили цветы представители религиозных конфессий, общественных организаций, предприятий и жители города. Минутой молчания все присутствующие почтили память героев России.

В честь праздника в Касимове состоялся автопробег по улицам города. Во Дворце культуры прошел концерт, во время которого вручили юным касимовцам их первые паспорта.