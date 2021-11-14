В субботу, 13 ноября, в 18.15 на улице Советской в Касимове Lada Priora сбила женщину. Подробности сообщила пресс-служба рязанского управления ГИБДД.

ДТП случилось у дома № 167А. Легковым автомобилем управлял мужчина, 1983 года рождения. Он совершил наезд на женщину, 1987 года рождения, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшая госпитализирована.

В сообщении Госавтоинспекции отмечается, что ДТП случилось в зоне видимости пешеходного перехода — в 170 метрах от него. На пострадавшей была тёмная одежда без светоотражающих элементов.