В Касимове благоустроят набережную Оки

В группе Главархитектуры Рязанской области сообщили, что завершается разработка проекта благоустройства набережной Оки в Касимове.

Отмечают. что архитекторы создавали проект согласно пожеланиям местных жителей. Им было важно, чтобы новая стала комфортным и востребованным для горожан и туристов местом.

Проект участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства.

Также в группе представили промежуточные результаты работы — проектным зонированием территории. Проектные визуализации будут представлены в 20-х числах мая.