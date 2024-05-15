Среда, 15 мая, 2024

В Касимове благоустроят набережную Оки

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/uag62

В группе Главархитектуры Рязанской области сообщили, что завершается разработка проекта благоустройства набережной Оки в Касимове.

Отмечают. что архитекторы создавали проект согласно пожеланиям местных жителей. Им было важно, чтобы новая стала комфортным и востребованным для горожан и туристов местом.

Проект участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства.

Также в группе представили промежуточные результаты работы — проектным зонированием территории. Проектные визуализации будут представлены в 20-х числах мая.

В Касимове благоустроят набережную Оки
В Касимове благоустроят набережную Оки
В Касимове благоустроят набережную Оки
В Касимове благоустроят набережную Оки
В Касимове благоустроят набережную Оки
В Касимове благоустроят набережную Оки

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