Студенты из Рязани выступили в финале Бала Победы в Москве

Студенты из Рязанской области выступили на финале Бала Победы в Москве. Об этом сообщает региональное Министерство образования.

В московском Театре Российской Армии собрались участники из 73 регионов страны. Рязанскую область представляли студенты музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых Дарья Попова и Александр Гришакин.

Программа бала включала в себя торжественное открытие с фрагментами театрального представления, разнообразные танцевальные блоки – венский вальс, кадриль, марш «Фатиница», танго, экосез, веселые бальные игры и белый танец.

Всероссийский культурно-патриотический проект «Бал Победы» направлен на сохранение исторической памяти и формирование патриотического сознания. Благодаря искусству молодые люди осознают свою роль в сохранении культурного и нравственного наследия страны.

Проект состоит из двух этапов. Ранее весенние Балы Победы прошли в 21 субъекте Российской Федерации. Юноши и девушки, студенты колледжей, педагоги и ветераны встретились на танцевальных площадках и выразили благодарность подвигу предков словами «Мы помним».

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