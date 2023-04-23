В Калужской области четверо мужчин изнасиловали и сожгли женщину в лесу

В суд передали уголовное дело в отношении жителей Калужской области, которых обвиняют в убийстве женщины, сообщила Readovka67.

Инцидент произошел летом прошлого года. По версии следствия, четверо мужчин распивали алкоголь в лесу вместе с 36-летней подругой.

Вскоре злоумышленники стали избивать жертву и вставать ей ногами горло. Затем они по очереди изнасиловали потерпевшую. В итоге она скончалась.

Мужчины решили скрыть следы преступления и сожгли тело. Сейчас им грозит пожизненное лишение свободы.