В Калуге прокомментировал новости о возможной продаже завода «Фольксваген»

В межрегиональном профсоюзе работников автопрома высказались о возможной продаже завода «Фольксваген» в Калуге, пишет kp40ru.

Ранее сообщалось, что предприятие могут продать компании из Казахстана. Представили автоконцерна не стали подтверждать или опровергать эти слухи. В профсоюзе же отметили, что окончательное решение о судьбе завода еще не принято.

«О смене собственника работников и профсоюзы должны проинформировать минимум за два месяца. Процедура смены собственника не означает обязательного запуска сокращения или увольнения работников. Но новый собственник вправе принять такое решение, если сочтет что количество персонала больше, чем ему это необходимо для осуществления производства», – отметили в профсоюзе.

В организации также пояснили, что рассматриваются варианты, среди которых завод продолжит работать на российском рынке и даже запустит производство в 2023 году.