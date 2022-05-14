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Суббота, 14 мая, 2022

В Кальном полиция поймала пьяного водителя на «Киа Рио»

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В Кальном полиция поймала пьяного водителя на «Киа Рио»

Александр Ильин

В Рязани на улице Быстрецкой патрульные полицейские остановили пьяного 25-летнего водителя на «Киа Рио», сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Правоохранители обратили внимание на пешехода с неуверенной походкой, который садится на руль своего автомобиля. Полицейские предположили, что водитель пьян и остановили его.

Результаты освидетельствования показали 0,253 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ.

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