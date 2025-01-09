В Калифорнии бушуют пожары, Байден ввёл режим бедствия

Президент США Джо Байден принял решение отменить поездку в Италию из-за сильных пожаров в Калифорнии, которые уже привели к гибели как минимум пяти человек. Также в штате введён режим стихийного бедствия. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

«После возвращения сегодня вечером из Лос-Анджелеса, где он встретился с полицейскими, пожарными и сотрудниками экстренных служб, борющимися с историческими пожарами в этом районе, и после объявления режима бедствия в Калифорнии, президент Байден принял решение отменить предстоящую поездку в Италию, чтобы сосредоточиться на координации федеральных мер реагирования», — говорится в заявлении.

8 января Байден объявил о введении режима масштабного стихийного бедствия в Калифорнии. Как пояснила пресс-служба Белого дома, это решение даёт пострадавшим в округе Лос-Анджелес доступ к федеральной помощи. В частности, она может включать гранты на временное жильё, ремонт домов, льготные кредиты для покрытия незастрахованных имущественных потерь, а также другие программы для поддержки жителей и владельцев бизнеса. Кроме того, федеральная помощь будет предоставлена местным властям и частным некоммерческим организациям для проведения спасательных операций в округе Лос-Анджелес. Также выделяются средства на снижение уровня риска в пострадавших районах штата.

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По данным пожарной службы Калифорнии, общая площадь пожаров в округе Лос-Анджелес достигла почти 11 тысяч гектаров. Огонь уничтожил более 1 тысячи строений и унёс жизни как минимум пяти человек. Более 175 тысяч жителей округа остаются без электричества.

Местные власти обратились за помощью к пожарным из соседних округов, а также получили поддержку от сотрудников экстренных служб из штатов Вашингтон, Орегон и Невада. Однако справиться с огнём пока не удаётся. В регионе наблюдается низкая влажность и сильные порывы ветра, что усложняет ситуацию. Как сообщает телекомпания CNN, количество очагов возгорания увеличилось до шести. По прогнозам компании AccuWeather, экономический ущерб от пожаров составит от 52 до 57 миллиардов долларов.

Ранее Белый дом заявлял, что Байден намерен посетить Рим с 9 по 12 января, где планировались встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и Папой Римским.