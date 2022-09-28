В Кадастровой палате по Рязанской области рассказали об исправлении ошибок и работах по повышению качества данных ЕГРН

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) содержит сведения об объектах недвижимости и их правообладателях, о границах административно-территориальных образований, зон и территорий.

Случается, что, получив выписку из ЕГРН, собственники замечают в ней несоответствие сведений.

Ошибки могут быть техническими или реестровыми. Техническая ошибка — это описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка, возникшая в процессе внесения записей в ЕГРН. Она приводит к несоответствию данных в ЕГРН и сведений, содержащихся в документах, на основании которых проводились кадастровый учет или регистрация прав.

Под реестровой подразумевается ошибка, которая содержится в межевом или техническом плане, карте-плане территории или акте обследования. Такие ошибки возникают из-за погрешностей, допущенных при проведении кадастровых работ, или из-за ошибок в документах, которые были представлены в орган регистрации прав иными лицами или органами.

Техническая ошибка может быть исправлена как по заявлению любого заинтересованного лица, так и органом регистрации прав по своей инициативе при ее выявлении.

К заявлению возможно по собственной инициативе приложить документы, подтверждающие наличие технической ошибки в сведениях ЕГРН, которые ранее в орган регистрации прав не представлялись.

Реестровая ошибка может быть исправлена по заявлению об осуществлении государственного кадастрового учета в связи с изменением объекта недвижимости, представленному в орган регистрации прав правообладателем объекта недвижимости. Если реестровая ошибка допущена в описании местоположения границ объектов недвижимости, то с заявлением представляется документ (межевой план, технический план, акт обследования), содержащий сведения, которые подтверждают наличие такой ошибки и корректные сведения для ее исправления.

Для подготовки межевого/технического плана необходимо обратиться к кадастровому инженеру. Кадастровый инженер при подготовке межевого/технического плана должен обосновать наличие реестровой ошибки со ссылкой на документы, подтверждающие его доводы. Также в документе должны быть указаны верные сведения об объекте недвижимости для внесения их в ЕГРН.

В случае обнаружения реестровой ошибки в описании местоположения границ земельных участков, муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств, наличие которой является в том числе причиной пересечения границ земельных участков, границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств с границами земельного участка орган регистрации прав может исправить такую ошибку самостоятельно.

Также техническая и реестровая ошибки могут быть исправлены на основании вступившего в законную силу решения суда о ее исправлении.

Срок исправления технической ошибки в ЕГРН – три рабочих дня со дня ее обнаружения или получения от любого заинтересованного лица заявления об исправлении технической ошибки.

Реестровая ошибка подлежит исправлению по решению государственного регистратора прав в течение пяти рабочих дней со дня получения документов.

В случае обнаружения технической/реестровой ошибки в сведениях ЕГРН заинтересованному лицу необходимо направить в орган регистрации права соответствующее заявление о ее исправлении через Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» либо через личный кабинет на портале государственных услуг Росреестра в электронном виде.

Орган регистрации прав в течение трех рабочих дней со дня исправления технической ошибки и реестровой ошибки уведомит об этом правообладателя либо лиц, которые обращались за исправлением ошибки.

В случаях, если исправление технической ошибки в записях и реестровой ошибки может причинить вред или нарушить законные интересы правообладателей или третьих лиц, которые полагались на соответствующие записи, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, такое исправление производится только по решению суда.

Большое количество несоответствий в сведениях ЕГРН исправляется органом регистрации прав самостоятельно, посредством анализа имеющихся в его распоряжении (либо полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия) информации и документов.

Повышение качества данных ЕГРН является одной из приоритетных задач, стоящих перед Кадастровой палатой.

Так, в 2022 году на территории Рязанской области при участии Кадастровой палаты продолжается реализация мероприятий по исправлению реестровых ошибок в сведениях ЕГРН и достижения показателей, определенных Росреестром.

«За 7 месяцев 2022 года проведены мероприятия по исправлению реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении границ 960 земельных участков», — отмечает начальник отдела нормализации баз данных Кадастровой палаты по Рязанской области И.А. Коченова.

Необходимо отметить, что по вопросам состава пакета документов на исправление технической ошибки либо реестровой ошибки, а также по любым вопросам, связанным с оборотом недвижимости, специалисты Кадастровой палаты по Рязанской области предоставляют на возмездной основе справочно-информационные и аналитические услуги.

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Получить более подробную информацию о порядке предоставления услуг по консультированию и составлению договоров, сроках, их стоимости можно на сайте Федеральной кадастровой палаты в разделе «Сервисы и услуги/Получить консультацию» или по телефону: 8 (4912) 55-14-55 доб. 2125.