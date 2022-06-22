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Среда, 22 июня, 2022

В Ярославле разгорелся скандал из-за асфальтовой дорожки, ведущей в березу

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В Ярославле разгорелся скандал из-за асфальтовой дорожки, ведущей в березу

Во дворе дома №8 корпус 2 по улице Серго Орджоникидзе в Ярославле появилась асфальтовая дорожка, ведущая в березу, пишет ЯрНьюс.

В комментариях горожане принялись возмущаться и шутить по поводу такого способа ремонта. Некоторые прозвали дорожку «порталом в Хогвартс».

В мэрии пояснили, что на этом участке запланировано обустройство детской игровой площадки.

«Дерево будет спилено. Оно расположено на придомовой территории – акты выбраковки не нужны, голосование жителей за снос есть», – отметили чиновники.

По их словам, строительством самой площадки займется другой подрядчик.

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