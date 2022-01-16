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Воскресенье, 16 января, 2022
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В Ярославле предприниматели Заволжского рынка попросили помощи у Путина

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / vk.com/wefreeyaroslavl

В Ярославле предприниматели Заволжского рынка записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отменить строительство на месте торгового объекта 22-этажных высоток, сообщает 76.RU. 

В ролике горожане указывают, что возведение в Заволжском районе многоэтажек приведёт к транспортному коллапсу, возрастёт нагрузка на поликлиники, детские сады, очереди в которых уже сейчас «колоссальные». 

Строительство «человейников» приведёт также в потере работы более 200 человек. Предпринимали поясняют, что рынок для них — единственный источник дохода. 

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За сохранение Заволжского рынка выступают и покупатели, которые привыкли покупать здесь различные товары. 

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