В Ярославле предприниматели Заволжского рынка попросили помощи у Путина

В Ярославле предприниматели Заволжского рынка записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отменить строительство на месте торгового объекта 22-этажных высоток, сообщает 76.RU.

В ролике горожане указывают, что возведение в Заволжском районе многоэтажек приведёт к транспортному коллапсу, возрастёт нагрузка на поликлиники, детские сады, очереди в которых уже сейчас «колоссальные».

Строительство «человейников» приведёт также в потере работы более 200 человек. Предпринимали поясняют, что рынок для них — единственный источник дохода.

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За сохранение Заволжского рынка выступают и покупатели, которые привыкли покупать здесь различные товары.