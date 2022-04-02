В Ярославле полицейских подозревают в краже бумаги из отдела МВД для перепродажи

В Ярославской области подполковника и лейтенанта полиции подозревают в краже офисной бумаги А4 из отдела МВД с целью перепродажи, сообщает Telegram-канал Baza.

- Реклама -

По данным источника, начальник тыла отдела МВД украл 20 коробок бумаги. Чтобы выявить преступную схему, оперативники прибегли к контрольной закупке. Удалось выяснить, что у местной предпринимательницы хранятся коробки бумаги, которые числились на балансе МВД.

Женщина объяснила, что бумагу ей передал сотрудник группы тылового обеспечения. Вскоре в этом признался и сам полицейский. Мужчина заявил, что перепродавать бумагу придумал его начальник, который получил на складе МВД 74 коробки. Подполковник и его подчиненный, предварительно, хотели поделить деньги пополам.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Присвоение или растрата».