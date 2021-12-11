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Суббота, 11 декабря, 2021
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В Ивановской области убийца 21-летней девушки, которая отмечала защиту диплома, отправится под суд

Александр Ильин

В Ивановской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба ведомства. 

Следователи установили, что летом 2021 года компания друзей приехала на отдых в деревню Ступкино Лежневского района. Среди них находилась 21-летняя девушка, которая только защитила диплом. 

Знакомый девушки — 21-летний юноша без водительских прав — изрядно выпил и, взяв автомобиль ВАЗ 2112, отправился кататься по селу. На грунтовой дороге он набрал высокую скорость и, слетев в кювет, врезался в дерево. 

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В ходе извлечения водителя из машины оказалось, что между деревом и капотом зажата выпускница. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала её смерть. Позже выяснилось, что в тот момент девушка отлучилась, чтобы сделать телефонный звонок, и встала как раз возле дерева. 

Обвиняемый свою вину в совершении преступления признал. Уголовное дело направлено в суд.

«Санкцией ч. 4 ст. 264 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет», — говорится в сообщении прокуратуры. 

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