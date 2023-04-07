Следователи проверяют треш-блогера Дмитрия Серова, который избил свою дочь на стриме, сообщили в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Ивановской области. В Сети появилось видео с участием мужчины, на котором он прокричал, что сидел за педофилию.

Личность подозреваемого и его местонахождения установили быстро. Теперь ему придется ответить на ряд неудобных вопросов.

Органы опеки и правоохранительные органы пока не комментировали на произошедшее.