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Пятница, 7 апреля, 2023
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В Ивановской области блогер, сидевший за педофилию, избил свою дочь

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Следователи проверяют треш-блогера Дмитрия Серова, который избил свою дочь на стриме, сообщили в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в Ивановской области. В Сети появилось видео с участием мужчины, на котором он прокричал, что сидел за педофилию.

Личность подозреваемого и его местонахождения установили быстро. Теперь ему придется ответить на ряд неудобных вопросов.

Органы опеки и правоохранительные органы пока не комментировали на произошедшее.

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