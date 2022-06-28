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Четверг, 30 июня, 2022

В июне в Рязанской области 5 человек заразились клещевым боррелиозом

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Татьяна Проводина

В июне в Рязанской области 5 человек заразились клещевым боррелиозом

https://images.pexels.com/photos/2111834/pexels-photo-2111834.jpeg?cs=srgb&dl=pexels-egor-kamelev-2111834.jpg&fm=jpg

На прошлой неделе к медикам в Рязанской области обратились 114 человек, которые пострадали от укусов клещей, в том числе 48 детей. Больше всего пострадавших в Рязанском, Скопинском и Рыбновском районах. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.

В этом сезоне заражённость клещей составила 8,5%, в основном клещевым боррелиозом.

В ведомстве напомнили жителям региона о мерах предосторожности. В местах распространения клещей, таких как прибрежные территории, кладбища, зелёные зоны, следует носить закрытую светлую одежду. При обработке одежды репеллентами нужно строго следовать инструкции. Находясь на природе, необходимо каждые 20-30 минут осматривать себя и своих близких, а также домашних животных, которые находились на улице.

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