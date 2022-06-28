В июне в Рязанской области 5 человек заразились клещевым боррелиозом

На прошлой неделе к медикам в Рязанской области обратились 114 человек, которые пострадали от укусов клещей, в том числе 48 детей. Больше всего пострадавших в Рязанском, Скопинском и Рыбновском районах. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.

В этом сезоне заражённость клещей составила 8,5%, в основном клещевым боррелиозом.

В ведомстве напомнили жителям региона о мерах предосторожности. В местах распространения клещей, таких как прибрежные территории, кладбища, зелёные зоны, следует носить закрытую светлую одежду. При обработке одежды репеллентами нужно строго следовать инструкции. Находясь на природе, необходимо каждые 20-30 минут осматривать себя и своих близких, а также домашних животных, которые находились на улице.