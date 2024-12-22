В Херсоне ад: что известно о новом прорыве ВС России в зоне СВО

Вооруженные силы России прорвались и закрепились на дачах у Антоновского моста под Херсоном, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на режиссера Сергея Зейналова.

По ее словам, позапрошлой ночью Херсон пережил «ад» и массированный обстрел, речь шла о «1000 снарядов за 40 минут».

«Россияне закрепились сразу за мостом, на дачах», – отметил Зейналов.

Район дач находится на левом берегу Днепра и частично контролируется ВСУ.

Режиссер предположил, что российские военные используют эту территорию как плацдарм для освобождения правого берега Днепра.

В Минобороны России не комментировали эту информацию.