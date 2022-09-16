Пятница, 16 сентября, 2022
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В Хакасии женщину наказали за курение и мелкое хулиганство в самолёте

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На пассажирку самолёта, прилетевшую в Абакан из Москвы, составили протоколы по ст. 6.24 и 20.1 КоАП РФ. Суд назначил женщине два штрафа, сообщает «МВД медиа».

Сообщение о происшествии на борту самолёта, выполнявшего рейс в Международный аэропорт Абакан имени В. Г. Тихонова из столицы, поступило от работников воздушной гавани.

27-летняя пассажирка закурила сигарету в туалете лайнера. Когда женщина вернулась на место, бортпроводники заметили дым и сделали ей замечание, пассажирка отреагировала нецензурной бранью.

Наряд транспортной полиции задержал правонарушительницу, доставил в линейный пункт полиции. Там на неё составили протоколы.

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