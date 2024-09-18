В Грачиной роще, согласно предписанию, должны снести деревянный велосипед, кафе «Лесной бункер», забор и новый фонтан

Административно-техническая инспекция администрации Рязани вынесла предписания снести в районе Грачиной рощи деревянный велосипед, веранду-кафе «Лесной бункер», забор и новый фонтан за «Пятёрочкой». Об этом пишут в Telegram-канале «Солотча инфо».

Напомним, жители Солотчи встали на защиту Грачиной рощи от застройки коммерческими объектами. Они опасаются, что при проведении работ будет вырублена древняя посадка. Также местные жители возмущены тем, что при установке забора по периметру стройплощадки в роще будет перекрыта прямая дорога до больницы, детского сада и других социально значимых объектов.

Защитники Грачиной рощи записали видеообращение главе Следственного комитета России. Александру Бастрыкину. После этого он поручил и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову возбудить уголовное дело по обращению о нарушении природоохранного законодательства в Рязани и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Местные жители в соцсетях пишут, что после этого в Грачиной роще начали проводить геодезические замеры. Сюда приезжают «представители префектуры, Управления благоустройства города и Административно-технической инспекции (АТИ)». Также местные жители выяснили, что АТИ вынесла предписания снести 4 объекта. Причины пока не оглашаются.