В Госдуме предложили новые меры воздействия на автохамов

Ответственность за отказ уступить дорогу машине скорой помощи предлагают ужесточить, пишет «Парламентская газета».
В настоящее время за такое нарушение водителю грозит штраф от 4500 до 7000 рублей или лишение прав на срок от трех месяцев до года. Депутаты Госдумы предлагают значительно увеличить штрафы и пересмотреть сроки лишения прав. Соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение 11 марта.
Счет идет на секунды
В последние годы фиксировались случаи, когда водители не уступают дорогу машинам скорой помощи. Это свидетельствует о том, что действующих санкций недостаточно, считает председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, автор законопроекта Ярослав Нилов.
Парламентарий подчеркнул, что задержка в оказании медицинской помощи может привести к серьезным последствиям, вплоть до гибели пациента.
Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и увеличить штраф за отказ пропустить скорую до 20 000–30 000 рублей. Срок лишения водительских прав может составить от трех месяцев до двух лет.
Искусственный интеллект на страже порядка
Автоэксперт, член общественного совета ГУ МВД по Москве Петр Шкуматов считает, что действующие меры наказания уже достаточно строгие.
Член Общественной палаты РФ, вице-председатель межрегиональной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов предложил дополнительно ввести фиксацию таких нарушений с помощью искусственного интеллекта.