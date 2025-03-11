В Госдуме предложили новые меры воздействия на автохамов

Ответственность за отказ уступить дорогу машине скорой помощи предлагают ужесточить, пишет «Парламентская газета».

В настоящее время за такое нарушение водителю грозит штраф от 4500 до 7000 рублей или лишение прав на срок от трех месяцев до года. Депутаты Госдумы предлагают значительно увеличить штрафы и пересмотреть сроки лишения прав. Соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение 11 марта.

Счет идет на секунды

В последние годы фиксировались случаи, когда водители не уступают дорогу машинам скорой помощи. Это свидетельствует о том, что действующих санкций недостаточно, считает председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, автор законопроекта Ярослав Нилов.

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Парламентарий подчеркнул, что задержка в оказании медицинской помощи может привести к серьезным последствиям, вплоть до гибели пациента.

«Скорая помощь — это не аттракцион и не такси. Это машина, которая спешит к человеку, нуждающемуся в срочном медицинском вмешательстве. Внутри может находиться ребенок или пациент в критическом состоянии, иногда это реанимобиль. Недопустимо, когда водители сознательно мешают проезду скорой помощи. Такое поведение не просто некорректно, оно противоправно и антиобщественно. Подобных ситуаций вообще не должно быть», — заявил Нилов.

Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и увеличить штраф за отказ пропустить скорую до 20 000–30 000 рублей. Срок лишения водительских прав может составить от трех месяцев до двух лет.

«Штрафы должны быть ощутимыми. Здесь речь идет не просто о нарушении правил дорожного движения, а о жизни человека, которая зависит от своевременного прибытия скорой помощи», — подчеркнул депутат.

Искусственный интеллект на страже порядка

Автоэксперт, член общественного совета ГУ МВД по Москве Петр Шкуматов считает, что действующие меры наказания уже достаточно строгие.

«Сейчас за это нарушение предусмотрен штраф от 4500 до 7000 рублей или лишение прав на срок от трех месяцев до года. При этом суд учитывает обстоятельства: если водитель умышленно не пропускал скорую, его могут лишить прав на год. Эти меры уже достаточно жесткие, и сейчас такие конфликты на дорогах происходят гораздо реже», — отметил он.

Член Общественной палаты РФ, вице-председатель межрегиональной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов предложил дополнительно ввести фиксацию таких нарушений с помощью искусственного интеллекта.