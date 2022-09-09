В Горроще собираются построить квартал на 14 тысяч жителей в районе улицы Черновицкой

В микрорайоне Горроща Рязани собираются построить квартал на 14 тысяч жителей в районе улиц Черновицкой и Берёзовой. Такие данные содержатся в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.

На земельном участке площадью 25,27 Га планируется построить 351600 квадратных метров жилья.

В 2026 году планируется ввести в строй 26,711 тыс. кв. м, в следующем году ещё 25,081 тыс. кв. м. В последующие годы — 299,808 тыс. кв. м.

До 2030 года в квартале должна быть построена школа на 1400 мест и два детских сада по 280 мест — всего дошкольные учреждения примут 560 детей.