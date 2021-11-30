В Горроще из-за упавшей на провода ветки затруднено движение

В Горроще 30 ноября из-за упавшей на провода ветки образовалась пробка. Об этом 7info сообщили очевидцы происшествия.

Движение затруднено на улице Гагарина в сторону Полетаевского рынка. Причина — на провода упала ветка. Всё произошло рядом с перекрёстком улиц Гагарина и 4-й Линией.

На месте происшествия работают аварийные службы. Участок движения контролируют сотрудники Госавтоинспекции.

Отметим, что сегодня поступило много сообщений о происшествиях, связанных с ураганным ветром. Так, например, в Рязани он стал причиной падения деревьев.

В Скопинском районе сорвало кровлю со здания предприятия. Похожая ситуация случилась и в областном центре, где ветер сорвал с крыши здания металлические листы.

1 декабря сильный ветер в регионе сохранится. Кроме того, ожидается метель.