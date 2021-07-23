В ГД готовят закон о приоритетном зачислении россиян на учебу

В Госдуме готовится законопроект о приоритетном обучении в школах российских граждан. Поводом для его разработки стали участившиеся жалобы от жителей Москвы, которые не могут устроить своих детей в школы из-за отсутствия мест, занятых учениками из стран СНГ, сообщил «Известиям» зампред комитета по образованию Максим Зайцев.
По его словам, чтобы оценить масштаб проблемы, депутат направил письмо министру просвещения России Сергею Кравцову (есть в распоряжении «Известий»).
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