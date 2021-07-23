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Пятница, 23 июля, 2021
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В ГД готовят закон о приоритетном зачислении россиян на учебу

Елена Лобанова
В ГД готовят закон о приоритетном зачислении россиян на учебу
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В Госдуме готовится законопроект о приоритетном обучении в школах российских граждан. Поводом для его разработки стали участившиеся жалобы от жителей Москвы, которые не могут устроить своих детей в школы из-за отсутствия мест, занятых учениками из стран СНГ, сообщил «Известиям» зампред комитета по образованию Максим Зайцев.

— Мы разрабатываем нормы, которые дадут приоритет жителям России при поступлении в образовательные учреждения начального и среднего уровня. Такая проблема сегодня остро стоит в Москве и Санкт-Петербурге. Бесплатные бюджетные места в этих учреждениях занимают дети граждан, которые приезжают из стран СНГ. В итоге россияне не могут обучать своих детей по месту прописки, — пояснил«Известиям» парламентарий.

По его словам, чтобы оценить масштаб проблемы, депутат направил письмо министру просвещения России Сергею Кравцову (есть в распоряжении «Известий»).

— Ко мне регулярно обращаются родители школьников, обучающихся на территории Москвы, с информацией о неудобствах, которые им доставляет тот факт, что общеобразовательные учреждения посещают большое количество детей иностранных граждан. В частности, дети, имеющие гражданство РФ, по этой причине в раннем возрасте сталкиваются с межэтническими конфликтами, которые в силу своего миропонимания еще не способны решать самостоятельно и мирным путем, часто обращаясь в критических ситуациях к учителям и родителям, — сообщает министру Максим Зайцев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Школьникам пора: в ГД готовят закон о приоритетном зачислении россиян на учебу.

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