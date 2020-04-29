Запатентована «молния»

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29 апреля 1913 года в Америке шведский эмигрант Гидеон Сундбек запатентовал изобретение zipper, zip, которое сегодня нам известно как застежка-«молния».

Первый прототип «молнии» был создан американцем У.Джадсоном еще в 1893 году, однако устройство его было сложным в изготовлении и весьма ненадёжным в работе. После многих рекламаций, находясь на грани банкротства, Джадсон взял партнеров, которые привлёкли к работам американского инженера шведского происхождения Гидеона Сундбека.

После нескольких лет поисков Сундбек разработал новый вариант «молнии» и технологию её производства. Чудо-изобретение Сундбека состояло из двух текстильных лент, на которых были закреплены идущие в шахматном порядке металлические звенья. Соединение или разъединение половинок выполнялось при помощи замка (слайдера), скользящего по лентам.

Внедрение нового варианта застёжки было более долгим и мучительным, чем сама разработка «молнии» из-за недоверия со стороны фабрикантов, помнивших первый неудачный опыт. Со временем «молния» доказала свою надёжность и технологичность, и к 1923 году получила широкое распространение.

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