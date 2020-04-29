Среда, 29 апреля, 2020
9.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Запатентована «молния»

Алексей Агеев

Африканка выпала из окна во время драки в Петербурге

Новости мира
В Петербурге во время драки из окна выпала жительница Камеруна. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел 27...
Узнать больше

Подросток с ножом снял трусы и заставил юную продавщицу смотреть на себя

Новости мира
Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера. Об этом пишет РЕН ТВ.
Узнать больше

Отец до смерти забил месячного сына за плач в Челябинске

Новости мира
В суд передано уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Челябинска, которого обвиняют в убийстве младенца. Об этом пишет портал «Регион Online».
Узнать больше
-

29 апреля 1913 года в Америке шведский эмигрант Гидеон Сундбек запатентовал изобретение zipper, zip, которое сегодня нам известно как застежка-«молния».

Первый прототип «молнии» был создан американцем У.Джадсоном еще в 1893 году, однако устройство его было сложным в изготовлении и весьма ненадёжным в работе. После многих рекламаций, находясь на грани банкротства, Джадсон взял партнеров, которые привлёкли к работам американского инженера шведского происхождения Гидеона Сундбека.

После нескольких лет поисков Сундбек разработал новый вариант «молнии» и технологию её производства. Чудо-изобретение Сундбека состояло из двух текстильных лент, на которых были закреплены идущие в шахматном порядке металлические звенья. Соединение или разъединение половинок выполнялось при помощи замка (слайдера), скользящего по лентам.

Внедрение нового варианта застёжки было более долгим и мучительным, чем сама разработка «молнии» из-за недоверия со стороны фабрикантов, помнивших первый неудачный опыт. Со временем «молния» доказала свою надёжность и технологичность, и к 1923 году получила широкое распространение.

Источник

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области выросло количество детей с коронавирусом

Коронавирус
Всё больше детей в Рязанской области заражаются коронавирусом. Число заболевших на сегодняшний день составляет 71 (двое по 9 месяцев; семеро по 1...
Узнать больше

В ДТП в Шиловском районе пострадали два человека

Новости Рязани
Во вторник, 28 апреля, в Шиловском районе произошло ДТП. В 13:50 на 293-м километре автодороги М5 «Урал» столкнулись автомобили...
Узнать больше

В Рязанской области коронавирусом заболели ещё 52 человека

Коронавирус
В Рязанской области выявлены ещё 52 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф. Всего в регионе 840...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

«Капитал — Строитель Жилья!» вошёл в число системообразующих предприятий Российской экономики

Новости Рязани
Застройщики, признанные системообразующими предприятиями, имеют право на налоговые и прочие льготы от государства. Для таких застройщиков вводится мораторий на банкротство и другие...
Узнать больше

Врач дал совет, как подготовиться к госпитализации при симптомах COVID-19

Новости мира
Кардиолог, руководитель смены приемного отделения COVID-госпиталя в Университетской клинической больнице №1 Сеченовского медуниверситета, автор популярных книг о медицине и здоровье Антон Родионов...
Узнать больше

В Рязанской области умерли двое мужчин с подтверждёнными тестами на COVID-19

Коронавирус ТОП
В больницах Рязани скончались два человека с подтверждёнными тестами на COVID-19. Об этом вечером во вторник, 28 апреля, сообщила оперативная группа правительства...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+