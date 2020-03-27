Воздвигнут Ипатьевский монастырь

Ипатьевский монастырь расположен там, где река Кострома впадает в Волгу. Он знаменит тем, что в нем был благословлен на царство Михаил Федорович – первый царь из династии Романовых.

Ипатьевский монастырь Святой Троицы – древнейший из сохранившихся архитектурных ансамблей Поволжья. В 1958 году комплекс зданий и сооружений отнесен к числу республиканских историко-архивных музеев-заповедников. Впервые упоминается в летописи в 1432 году, но по преданию, был основан гораздо раньше.

Монастырская легенда, записанная в 16 веке, рассказывает о том, что Ипатьевский монастырь был основан выходцем из Золотой Орды, знатным татарским мурзой Четом в 1330 году. И сегодня эта версия является наиболее общепринятой.

Чет будто бы добровольно перешел на службу к великому князю Ивану Калите. Легенда гласит, что когда Чет плыл по Волге, он тяжело заболел и сделал стоянку на месте, где ныне стоит монастырь. Во сне Чету явилась Богоматерь и обещала исцелить его, если он построит обитель в честь святителя Ипатия.

Каменное строительство на территории монастыря началось с возведения Троицкого собора. В 16 веке выросли каменные постройки монашеских келий, настоятельских и келарских покоев, трапезная с церковью Рождества Пресвятой Богородицы. А в 1605 году была возведена звонница – одна из лучших построек ансамбля.

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