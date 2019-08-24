Столкновение над Завитинском — авиационная катастрофа, произошедшая 24 августа 1981 года в небе над Амурской областью близ Завитинска. Гражданский самолёт Ан-24РВ, выполнявший рейс Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск, столкнулся с бомбардировщиком Ту-16К, выполнявшим разведку погоды. Оба самолёта разрушились в воздухе и упали на землю. В катастрофе погибли 37 человек, единственная выжившая — студентка Лариса Савицкая, пережившая падение с высоты более 5 километров.

В 08:00 утра по местному времени на дежурство в ЦУВД Архара заступила новая смена авиадиспетчеров. При этом уже в начале смены им была передана информация, что в зоне ответственности Благовещенского районного ЦУВД военные самолёты будут периодически пересекать участок местной воздушной линии «Бурея—Чегдомын» на высотах 4200—4500 метров. Планы полётов военных самолётов ранее были рассмотрены в ЗЦ Хабаровска и подтверждены без изменений, после чего подтверждение заявки было отправлено в гражданский и военный сектора диспетчерского центра Благовещенска.

В 14:57 с авиадиспетчером ЦУВД Архара вышел на связь борт номер СССР-46653, которым являлся Ан-24РВ Южно-Сахалинского авиаотряда Аэрофлота, выполнявший рейс 811 и летевший из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. На его борту находились 32 человека: 5 членов экипажа во главе с КВС Миргородским А. В., и 27 пассажиров. Непосредственно из Комсомольска самолёт вылетел в 13:56, задержавшись из-за непогоды на 4 часа. Его экипаж доложил диспетчеру ВРЦ Архара о входе в зону, на что получил подтверждение и указание местонахождения самолёта — удаление 225 км с азимутом 42° от аэропорта Архара. Далее было разрешено следовать на эшелоне 5400 метров с докладом пересечения воздушной трассы «Хабаровск — Москва».

Тем временем, в соответствии с заявкой, в 15:00 и 15:01 с военного аэродрома Завитинск вылетела пара самолётов ВВС СССР Ту-16К (ведущий с позывным 07034 и ведомый с позывным 07514), принадлежащим в/ч 65348, которым по плану предстоял маршрутный полёт с разведкой погоды. При этом в пункте Бахирево (49°35′ с. ш. 132°00′ в. д.HGЯO) им предстоял набор высоты с 4200—4500 метров до 7800—8100, то есть с пересечением МВЛ, порядок пролёта которых сообщён не был. Погода в это время была относительно ясной, видимость составляла более 10 километров.

В 15:07 экипаж Ан-24 связался с диспетчером ВРЦ Архара и доложил, что пересёк трассу «Хабаровск — Москва» на эшелоне 5400 метров. Диспетчер подтвердил пересечение и сообщил экипажу местонахождение — удаление 162 километров с азимутом 37°. В 15:15 авиадиспетчер повторно сообщил экипажу местонахождение — удаление 112 км с азимутом 32°. На последующие вызовы экипаж диспетчеру уже не отвечал.

В 15:18 оба Ту-16 прошли на высоте 4200—4500 метров в 6 километрах левее пункта Бахирево и начали набор высоты.

В 15:21:07 в точке 50°01′ с. ш. 130°28′ в. д.HGЯO на высоте 5220 метров в 70 километрах восточнее аэродрома Завитинск и в 3 километрах в стороне от воздушной трассы «Бурея — Чегдомын» ведомый Ту-16 столкнулся в воздухе с Ан-24.

Обломки Ан-24 были разбросаны в юго-западном направлении на удалении 1020 м от точки столкновения (разброс — 2500х900 м.) в болотистой, горно-лесистой местности. Самолёт при столкновении разрушился в воздухе на следующие основные части: крыло с левым двигателем, левой стойкой шасси и мотогондолой, носовую часть фюзеляжа до шпангоута №10, фонарь пилотской кабины до шпангоута №7, правый двигатель с частью мотогондолы, верхнюю часть фюзеляжа от 7 до 19 шпангоута, хвостовую часть фюзеляжа от 37 до 45 шпангоута, нижнюю часть фюзеляжа от 20 до 34 шпангоута, нижнюю часть фюзеляжа с 11 по 19 шпангоуты, обшивку верхней части фюзеляжа с 23 по 31 шпангоуты, отдельные элементы планера, двигателей, оборудования и систем самолёта.

Обломки Ту-16 разбросаны в юго-восточном направлении на удалении около 2 000 м от точки столкновения. При ударе о землю самолёт взорвался и сгорел. При столкновении от самолёта в воздухе отделились: передняя кабина Ф-2 по шпангоут №12 и консоль правого крыла по нервюру №17.

Вертолёты с аварийными группами прибыли к месту катастрофы утром 25 августа. Поначалу считалось, что в катастрофе погибли все 38 человек на обоих самолётах: 32 (5 членов экипажа и 27 пассажиров) с Ан-24 и 6 (экипаж) с Ту-16. Однако на третий день неожиданно была найдена единственная выжившая пассажирка — Лариса Савицкая — 20-летняя студентка педагогического института Благовещенска, возвращавшаяся с мужем после медового месяца. Она сидела в хвостовой части самолёта и выжила после падения с высоты 5,2 километров. Все остальные 37 человек погибли.

По результатам расследования, следственная комиссия сделала следующие выводы:

Группа руководства полётами аэродрома Завитинск во время предполётной подготовки перед заступлением на смену не произвела анализ и оценку воздушной обстановки в районе ответственности в части получения информации об эшелонах и времени пролёта через район аэродрома транзитных самолётов. Руководитель полётов аэродрома Завитинск не использовал радиолокационные средства для контроля за полётом самолётов Ту-16, что оказало прямое влияние на возникновение аварийной ситуации.

Командование объединения не обеспечило соответствие инструкции по производству полётов (ИПП) на аэродроме Завитинск требованиям ОПП-77, ИПП и УВД на территории военного округа и совместной директивы ВВС-МГА, что также оказало влияние на обеспечение безопасности полётов в районе данного аэродрома.

Командование ВВС военного округа не организовало внесение необходимых изменений в ИПП и УВД на территории округа в части планирования и обеспечения полётов ВС Министерства обороны, происшедших в связи с созданием и функционированием с февраля 1980 года центров Единой системы Управления воздушным движением (ЕС УВД).

Взаимодействие военных и гражданских секторов зонального центра (ЗЦ) ЕС УВД Хабаровска и районного центра (РЦ) ЕС УВД Благовещенска в части взаимной информации о воздушной обстановке в зонах и районах ответственности организовано недостаточно.

Порядок пролёта местной воздушной линии (МВЛ) Чегдомын — Бурея на высоте 4200—4500 метров, отработанный в военном секторе районного центра Благовещенска, не был доведён до штаба дивизии.

Временное положение о центрах ЕС УВД, Инструкция по взаимодействию между гражданскими и военными секторами ЗЦ и РЦ ЕС УВД, а также табель сообщений о движении ВС МГА не предусматривают обмена информацией между гражданскими и военными секторами центров по вопросам задержек с вылетами самолётов, фактического времени вылета, расчётного времени входа в районы ответственности РЦ ЕС УВД, а также пролёта транзитом районов ведомственных аэродромов. В результате этого военному сектору РЦ не было известно о наличии самолёта Ан-24 на участке МВЛ Чегдомын—Бурея. В свою очередь, военный сектор РЦ Благовещенска не проинформировал гражданский сектор РЦ о времени фактического вылета самолётов Ту-16, так как это не было предусмотрено Инструкцией по взаимодействию.

Таким образом, причинами столкновения самолётов явились неудовлетворительные организация и руководство полётами в районе аэродрома Завитинск и несоответствие ИПП в этом районе требованиям ОПП-77. Столкновению самолётов способствовало нечёткое взаимодействие между гражданским и военным секторами центров ЕС УВД, управлявшими полётами этих самолётов, и несоответствие требованиям ОПП-77 порядка передачи информации в пункты УВД, установленного табелем сообщений, о движении воздушных судов гражданской авиации.

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