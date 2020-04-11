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Создана Международная организация труда

11 апреля 1919 года при Лиге Наций была создана Международная организация труда, целью которой стало продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда.

Это была первая межправительственная организация-комиссия для выработки конвенций и рекомендаций по вопросам трудового законодательства, содействия социально-экономическому прогрессу, повышению благосостояния и улучшению условий труда людей, защите прав человека. Первая конференция состоялась в Вашингтоне в 1919 году. Француз Альбер Тома был избран первым генеральным директором МОТ. Всего в ней было представлено 45 государств. В 1946 году МОТ стала первым специализированным агентством ООН.

МОТ разрабатывает и принимает международные трудовые нормы, подготавливает международные программы по улучшению условий труда и жизни трудящихся; содействует предотвращению безработицы, защите трудящихся от несчастных случаев на производстве, охране труда детей, подростков и женщин, обеспечению пожилых трудящихся и инвалидов; оказывает консультационные услуги; проводит исследования и анализ социально-экономических проблем в сфере труда; организует совещания, техническое и профессиональное образование, сотрудничество; распространяет информацию.

МОТ – одна из старейших и наиболее крупных международных организаций, занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений. На сегодняшний день участниками МОТ являются 187 государств, в том числе и Россия. Штаб-квартира и исполнительные органы МОТ находятся в Женеве (Швейцария). Здесь же проводится Международная конференция труда. С 2012 года Генеральным директором МОТ является Гай Райдер.

Субрегиональное бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии работает в Москве с 1959 года. Бюро координирует деятельность МОТ в десяти государствах – России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

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