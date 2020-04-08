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Родился Виктор Зинчук

Советский и российский гитарист, композитор, Заслуженный артист России Виктор Иванович Зинчук родился 8 апреля 1958 года в Москве. На гитаре, которой он увлекся еще в детстве, играть начал в 11 лет и, быстро освоив базовую технику, выступал в школьных группах буквально до самого выпускного. Не удивительно, что после школы Виктор, решив свое увлечение сделать профессией, поступил в Музыкально-педагогическое училище, которое окончил в 1980 году, и где, помимо классической гитары, освоил технику дирижирования оркестром народных инструментов.

Еще будучи студентом, в 1978 году, Зинчук получил приглашение в Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения под управлением Ю.В. Силантьева. Талантливый юный гитарист, играя в оркестре, уже через год получил квалификацию «артист высшей категории».

И после окончания училища он пробует себя в разных направлениях – от джаза до эстрады, участвуя в таких известных музыкальных коллективах страны, как джаз-ансамбль «Арсенал», квартет «Квадро». Еще Виктор работал с группой Юрия Антонова в качестве аранжировщика и соло-гитариста в записи альбома «От печали до радости», сотрудничал с Аллой Пугачевой в записи ее нескольких песен (одна из которых – «Мэри» – стала потом хитом), а многочисленные выступления и гастроли, как в СССР, так и за рубежом, помогли ему в совершенствовании мастерства владения инструментом.

Все это, в конце концов, привело музыканта к самостоятельности – в 1987 году Зинчук начал сольную карьеру. Помимо написания собственных песен и музыки, он сделал и много переложений классических произведений И.Баха, Н.Паганини, М.Глинки, Д.Верди, Д.Гершвина, привнося свое авторское видение в их творения. Эти обработки и принесли ему широкую известность как гитариста-исполнителя, и в тот же год Зинчук был признан лучшим гитаристом по опросу молодежного канала Всесоюзного радио. А в 1988 году Центральной киностудией документальных фильмов о нем был снят фильм «Виктор – победитель».

С этого времени начинается активная гастрольная жизнь Зинчука, он много ездит по стране, исполняя свои произведения и пропагандируя классическую музыку в современной обработке, участвует в различных конкурсах и фестивалях, в том числе и международных, где нередко становится обладателем различных наград. Тогда же Виктор получает признание и известность в Европе. Также он принимает участие в многочисленных радио– и телепередачах, пишет музыку к фильмам.

Первый сольный альбом Виктора Зинчука – «Mix No one» – вышел в 1994 году, а на сегодняшний день в его дискографии 10 альбомов. В своей работе музыкант обращается к разным стилям (от фьюжна до хард-рока, от классики до кельтских мелодий), техникам игры и инструментам, используя не только привычные классические акустические и электрогитары, но и столь редкие инструменты, как банджо, лютневая и гавайская гитары.

Параллельно с творческой карьерой Виктор продолжил и свою учебу, в 1991 году он поступил в Московский Государственный Университет Культуры, который окончил с красным дипломом в 1995 году по специальности «Музыкальное искусство эстрады». В том же году, за достижения в области гитарной музыки, ему Международной Академией Наук республики Сан-Марино была присвоена степень Почетного Магистра, а затем и звание Ассоциированного профессора.

Заслуженный артист России, Золотая Гитара России, кавалер орденов Дружбы и «За служение искусству» благотворительного фонда «Меценаты столетия», лауреат различных отечественных и зарубежных музыкальных фестивалей и конкурсов – Зинчук к тому же является рекордсменом Книги Гиннеса. Им бы установлен рекорд в 2001 году – исполнением вариации музыкального произведения Римского-Корсакова «Полет шмеля» в темпе 270 ударов в минуту (по утверждению самого музыканта, он извлекал 20 нот в секунду).

Сегодня Виктор Зинчук продолжает свою музыкальную карьеру – он активно гастролирует, постоянно участвует в различных концертах и фестивалях, пишет новую музыку, полон творческих планов и идей. Живет и работает в Москве.

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