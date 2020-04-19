На главную В этот день

Родилась Мария Шарапова

Российская теннисистка, призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта Мария Юрьевна Шарапова родилась 19 апреля 1987 года в городе Нягань Тюменской области. Она стала заниматься теннисом уже в возрасте четырех лет. В 1993 году девочка сыграла с известной американской теннисисткой Мартиной Навратиловой во время показательных уроков Мартины в Москве. По совету Навратиловой отец Шараповой отдал Марию в теннисную академию Ника Боллеттиери в США.

Первым взрослым турниром Международной федерации тенниса для Шараповой стал турнир в Сарасоте в 2001 году. В 2002 году в Коламбусе теннисистка выиграла у соперницы, входившей в число 300 лучших ракеток мира.

Добившись ряда существенных успехов во время игр на чемпионатах по теннису различного уровня, в июле 2004 года Шарапова побеждает на Уимблдоне, первой среди российских спортсменок. В 2006 году Мария с блеском выигрывает Открытое первенство США, в 2007 является полуфиналисткой французского Роллан Гарроса. В 2008 году выигрывает Открытый чемпионат Австралии. В январе 2008 года Мария заключила контракт с компанией Sony Ericsson и стала её лицом.

С августа 2008 года из-за травмы плеча (в итоге приведшей к хирургической операции) Шарапова не появлялась на кортах. Но уже в мае 2009 года она вернулась в спорт, сыграв в турнире, который проходил в Варшаве, и дойдя до 1/4 финала. В октябре этого же года Мария выиграла свой первый турнир после перерыва из-за травмы — Toray Pan Pacific Open, в результате став первой в истории премьер турниров WTA несеянной теннисисткой, попавшей сразу во второй круг следующего турнира — Открытого чемпионата Китая по теннису. 2010 и 2011 года также были вполне успешными в спортивной карьере теннисистки.

Заслуженный мастер спорта, пятикратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде, единственная среди россиян (как женщин, так и мужчин), кто 8 раз играл в финалах турниров Большого шлема в одиночном разряде, экс-первая ракетка мира в одиночном разряде — Мария Шарапова является победительницей 36 турниров WTA в одиночном разряде и трёх турниров WTA в парном разряде, обладательницей Кубка Федерации 2008 года (в составе сборной России) и финалистка 2015 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года. В июне 2011 года, по версии Time, она была названа одной из «30 легенд женского тенниса: прошлое, настоящее и будущее».

В феврале 2020 года Шарапова объявила о завершении своей спортивной карьеры. Также Мария Шарапова известна и своей общественной и благотворительной деятельностью. Она является основателем фонда, который оказывает поддержку ряду проектов в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС в Беларуси, России и Украине, а также финансирует в Беларуси программу стипендий для студентов — выходцев из таких районов. В настоящее время Мария Шрапова продолжает заниматься бизнесом, снимается в рекламе, живёт в городе Брейдентоне (США).

Источник

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцев просят проявить милосердие и накормить бездомных людей

Новости Рязани
Социальная служба прихода храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» обращается к рязанцам с просьбой проявить милосердие и помочь в благородном деле. В ситуации...
Узнать больше

Видео: Митрополит Марк поздравил рязанцев со светлым Христовым Воскресением

Новости Рязани
 Сегодня, 19 апреля православные христиане отмечают праздник-праздников – Пасху. Несмотря на пандемию коронавируса, праздничные церковные службы прошли согласно установленным канонам, хотя и без прихожан....
Узнать больше

В Рязанской области на коронавирус проверяют 940 человек

Новости Рязани
По состоянию на 16 часов 19 апреля в Рязанской области зарегистрировано 267 случаев COVID-19. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Видео: Митрополит Марк поздравил рязанцев со светлым Христовым Воскресением

Новости Рязани
 Сегодня, 19 апреля православные христиане отмечают праздник-праздников – Пасху. Несмотря на пандемию коронавируса, праздничные церковные службы прошли согласно установленным канонам, хотя и без прихожан....
Узнать больше

Коронавирус выявлен ещё у 42 рязанцев

Коронавирус ТОП
Ещё у 42 жителей Рязанской области выявлен коронавирус. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.  По состоянию на...
Узнать больше

Ушёл из жизни актёр Рязанского ТЮЗа Борис Курочкин

Культура
В субботу, 18 апреля, скончался бывший актёр Рязанского ТЮЗа Борис Георгиевич Курочкин. Об этом сообщается в официальной группе театра в соцсети ВКонтакте.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

5 фильмов для Страстной субботы

Акценты
 Сегодня, 18 апреля  2020 года все Православные христиане проживают Страстную субботу. Страстная, Великая, Красильная… Так называют субботу, которая предшествует светлому празднику Пасхи. Как провести этот...
Узнать больше

Финансовая картинная галерея

Акценты
Выходы из дома ограничены, а решение финансовых вопросов не терпит отлагательств? Пришло время активно использовать возможности удаленных сервисов кредитных организаций и раз...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанцев просят проявить милосердие и накормить бездомных людей

Видео: Митрополит Марк поздравил рязанцев со светлым Христовым Воскресением

В Рязанской области на коронавирус проверяют 940 человек