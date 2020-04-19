Родилась Мария Шарапова

Российская теннисистка, призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта Мария Юрьевна Шарапова родилась 19 апреля 1987 года в городе Нягань Тюменской области. Она стала заниматься теннисом уже в возрасте четырех лет. В 1993 году девочка сыграла с известной американской теннисисткой Мартиной Навратиловой во время показательных уроков Мартины в Москве. По совету Навратиловой отец Шараповой отдал Марию в теннисную академию Ника Боллеттиери в США.

Первым взрослым турниром Международной федерации тенниса для Шараповой стал турнир в Сарасоте в 2001 году. В 2002 году в Коламбусе теннисистка выиграла у соперницы, входившей в число 300 лучших ракеток мира.

Добившись ряда существенных успехов во время игр на чемпионатах по теннису различного уровня, в июле 2004 года Шарапова побеждает на Уимблдоне, первой среди российских спортсменок. В 2006 году Мария с блеском выигрывает Открытое первенство США, в 2007 является полуфиналисткой французского Роллан Гарроса. В 2008 году выигрывает Открытый чемпионат Австралии. В январе 2008 года Мария заключила контракт с компанией Sony Ericsson и стала её лицом.

С августа 2008 года из-за травмы плеча (в итоге приведшей к хирургической операции) Шарапова не появлялась на кортах. Но уже в мае 2009 года она вернулась в спорт, сыграв в турнире, который проходил в Варшаве, и дойдя до 1/4 финала. В октябре этого же года Мария выиграла свой первый турнир после перерыва из-за травмы — Toray Pan Pacific Open, в результате став первой в истории премьер турниров WTA несеянной теннисисткой, попавшей сразу во второй круг следующего турнира — Открытого чемпионата Китая по теннису. 2010 и 2011 года также были вполне успешными в спортивной карьере теннисистки.

Заслуженный мастер спорта, пятикратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде, единственная среди россиян (как женщин, так и мужчин), кто 8 раз играл в финалах турниров Большого шлема в одиночном разряде, экс-первая ракетка мира в одиночном разряде — Мария Шарапова является победительницей 36 турниров WTA в одиночном разряде и трёх турниров WTA в парном разряде, обладательницей Кубка Федерации 2008 года (в составе сборной России) и финалистка 2015 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года. В июне 2011 года, по версии Time, она была названа одной из «30 легенд женского тенниса: прошлое, настоящее и будущее».

В феврале 2020 года Шарапова объявила о завершении своей спортивной карьеры. Также Мария Шарапова известна и своей общественной и благотворительной деятельностью. Она является основателем фонда, который оказывает поддержку ряду проектов в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС в Беларуси, России и Украине, а также финансирует в Беларуси программу стипендий для студентов — выходцев из таких районов. В настоящее время Мария Шрапова продолжает заниматься бизнесом, снимается в рекламе, живёт в городе Брейдентоне (США).

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