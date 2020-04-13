Родилась Ирина Хакамада

Российский политик и общественный деятель, писатель, телеведущая Ирина Муцуовна Хакамада родилась в Москве 13 апреля 1955 года. Имеет высшее образование, окончила университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы.

В 1980 году Хакамада становится младшим научным сотрудником НИИ Госплана РСФСР, а после этого на протяжении 5 лет работает во ВТУЗе при заводе им. Лихачева старшим преподавателем. Является кандидатом экономических наук.

С 1989 года Ирина Хакамада активно занимается предпринимательской деятельностью. Она становится одним из руководителей кооператива «Системы + программы», а также членом биржевого совета РТСБ.

В 1997 году, после нескольких избраний в Государственную Думу, Ирина Хакамада была назначена председателем Государственного комитета Российской Федерации по поддержке и развитию малого предпринимательства. В 1999 году Хакамада возглавляет Институт развития предпринимательства.

Политическая карьера для нее продолжает складываться удачно, и в декабре того же года Хакамада, будучи лидером партии «Союз правых сил», опять избирается в думу. В 2000-2003 годах она — Заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ. В 2003 году Ирина выходит из партии «Союз правых сил» и уже в 2004 году выдвигает свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. За Хакамаду отдали свой голос 4 миллиона избирателей (3,84 % голосов).

В 2006 году Ирина выпустила свою первую книгу «SEX в большой политике», которая имела огромный успех у читателей. В 2007 вышел ее второй роман «Любовь. Вне игры», в 2008 году — книга «SUCCESS в большом городе», а затем и другие книги. Также она опубликовала ряд научных статей в средствах массовой информации.

В марте 2008 года Ирина Хакамада официально заявила о своем уходе из политики. Но в 2016 году она вошла в члены Совета политической Партии Роста и принимала участие в выборах в Госдуму 7-го созыва как кандидат в депутаты от данной партии. Однако «Партия Роста» не смогла пройти в парламент.

Лауреат Национальной премии общественного признания достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и предпринимательства — Ирина Хакамада в 1995 году журналом «Тайм» была названа политиком XXI века в числе 100 известных женщин мира, по результатам социологических опросов в 1997—1999, 2001—2005 годах названа женщиной года, а в 2005 году номинировалась на Нобелевскую премию Мира.

Также Ирина Хакамада являлась членом Совета по внешней и оборонной политике, входила в Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (2012—2018), вела передачу на телеканале «Парк развлечений» и радиопрограмму «Высокое напряжение» на Русской Службе Новостей, участвовала в создании коллекции одежды под брендом «ХакаМа».

В настоящее время она активно работает над своими книгами, преподает в МГИМО, тренинговой компании «Сити-класс», Международной бизнес школе Финансовой Академии при Правительстве РФ, читает видеокурсы и ведет мастер-классы. Живет и работает в Москве.

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