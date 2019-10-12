Произошла Марганецкая катастрофа

Марганецкая катастрофа – столкновение электровоза и пассажирского автобуса. Крупная авария случилась около города Марганца Днепропетровской области Украины. Двухсекционный электровоз протаранил автобус с пассажирами в салоне. В итоге погибли 45 человек. Данная катастрофа по числу жертв является крупнейшей на Украине с момента обретения ею независимости в 1991 году и одной из крупнейших в мире за всю историю катастроф подобного типа.

ДТП произошло 12 октября 2010 года утром, примерно в 09:25, на 116-м километре перегона Никополь—Марганец линии Кривой Рог — Запорожье. Автобус БАЗ А079.14 «Эталон» с 52-мя пассажирами на борту ехал по маршруту городская поликлиника — село Городище (посёлок на окраине Марганца). Водитель транспортного средства выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора (попеременно мигающие красные огни), где с ним столкнулся электровоз ВЛ8-1583, двигавшийся в момент удара со скоростью 82 км/ч по маршруту Никополь — Марганец — Канцеровка. Локомотив протащил автобус вдоль пути до полной остановки около 300 метров. В кабине локомотива находились три машиниста-инструктора, жители города Никополь — Александр Могильный (управлял локомотивом), Владимир Череп и Юрий Косов.

Версия, что водитель маршрутки Николай Гречко пропустил едущую электричку и не заметил, как сразу за ней ехал локомотив, который ехал не по расписанию, ложная, так как в это время электричек не было, и видимость была достаточная. Владелец маршрутки был осужден на 5 лет.

Источник