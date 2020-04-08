Князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире

Успенский собор во Владимире – главный храм Владимиро-Суздальского княжества был заложен 8 апреля 1158 года князем Андреем Боголюбским, сыном Юрия Долгорукого.

Расположенный на высоком берегу реки, сложенный из белого камня-известняка, Храм стал крупнейшей постройкой новой столицы, центром ее архитектурного ансамбля. Князь Андрей задумывал его не только как главный храм своего княжества, его культурный, политический и религиозный центр, но и как главный храм всей Руси, независимой от Киева митрополии.

Исторически, до возвышения Москвы, Успенский собор был главной святыней – кафедральным храмом Владимиро-Суздальской Руси. Даже по высоте он превосходил Софийские соборы Киева и Новгорода. В нем проходили важные государственные церемонии. У алтаря собора возводились на княжение легендарные полководцы – Александр Невский, Дмитрий Донской и другие владимирские и московские князья до Ивана III.

Архитектура храма долгое время являлась определяющей для русского зодчества на несколько столетий вперед. Красота храма сочеталась с изысканностью и пышностью внутреннего убранства. Собор представляет собой комплекс разновременных построек, т.к. несколько раз он восстанавливался после пожаров и татаро-монгольского нашествия. В результате перестройки собор стал обширным, пятиглавым, с золочеными куполами. Внутри его стены, своды и колонны покрывает фресковая роспись.

Особую важность представляет некрополь Успенского собора, расположенный в галереях храма. В их стенах сделаны специальные полукруглые ниши для гробниц. Здесь были похоронены многие представители великокняжеского владимирского дома, а также епископы, митрополиты и настоятели храма.

Долгое время в Успенском соборе находилась великая русская святыня – икона Владимирской Богоматери, впоследствии перевезенная в Москву. Также собор сохранил творения гениальных мастеров древнерусской живописи Андрея Рублева и Даниила Черного, работавших над росписью собора в 1408 году. К сожалению, от первоначальных фресок XII века до наших дней сохранились только фрагменты.

Более 800 лет стоит владимирский Успенский собор – один из выдающихся памятников древнерусской архитектуры и объект культурного наследия России. В настоящее время храм находится в совместном ведении РПЦ и Владимиро-Суздальского музея-заповедника и является главным кафедральным собором Владимирской епархии. В храме регулярно совершается Богослужение, в остальное время он открыт как музей. В 1992 году Успенский собор был включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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