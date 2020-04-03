День рождения штрих-кода

3 апреля, по некоторым данным, принято считать днем рождения штрихового кода (штрих-кода) – одного из самых передовых и полезных изобретений 20 века, которое положило начало автоматизации процесса учёта и отпуска товаров, а значит, улучшило и ускорило процесс обслуживания покупателя. Именно в этот день в 1973 году компания IBM официально представила свою разработку UPC – один из самых распространенных линейных символик штрихового кода. С тех пор эта дата и считается Днем рождения штрих-кода, а его родителями принято считать Бернарда Силвера и Норманна Джозефа Вудленда.

Сегодня штрих-код – это ежедневная практика любого магазина и торгового объекта, ведь основное предназначение штрих-кода – это идентификация товара или какого-либо его признака (упаковки, серийного номера и т.д), это своего рода ключ, дающий необходимую информацию о каждом товаре, как профессионалам, так и потребителям. И его нанесение на продукцию является обязательным условием для всех производителей. А ведь раньше цены на все товары в кассу вводились вручную, поэтому использование штриховых кодов облегчило работу многих людей, в первую очередь, в сфере торговли.

Но надо сказать, что еще задолго до изобретения штрих-кода и сканеров для его считывания, предпринимались попытки по созданию нечто подобного, что улучшило бы процесс реализации и учёта продукции. Первоначально на эту роль выдвигались перфокарты, которые, однако, были не очень удобны. К тому же считывающее оборудование представляло собой машины гигантских размеров и стоило невероятно дорого.

Первые же разработки по созданию штрих-кода были сделаны в 1948 году аспирантом Дрексельского института технологии в городе Филадельфия (США) Бернардом Силвером. Согласно истории, он оказался невольным свидетелем разговора, в котором владелец местной продовольственной компании просил провести исследование по вопросу автоматического сбора информации непосредственно у касс супермаркета. Тогда молодому аспиранту и пришла в голову идея разработать уникальную маркировку товаров, которая наносилась чернилами, светящимися в ультрафиолетовом свете. Однако первый сконструированный образец был ненадежным и слишком дорогим, и Силвер продолжил свои исследования.

Уже через несколько месяцев работы он, совместно со своим другом Норманом Джозефом Вудлендом, пришёл к варианту линейного штрих-кода, базировавшегося на элементах двух хорошо известных на тот период технологий кодирования: звуковых треков к кинофильмам и азбуки Морзе. Последняя стала прототипом отображения нового кода – вытянутые вниз точки и тире выглядели как рисунок, похожий на последовательность черных широких и узких линий, разделявшихся белыми пробелами. Метод озвучивания кинофильмов лёг в основу процесса считывания штрих-кода.

В 1949 году друзья запатентовали свое изобретение, а через два года Вудленд получил приглашение поработать в IBM, и уже там они вновь вместе приступили к конструированию теперь уже считывающего данный код устройства. Этот аппарат появился через несколько месяцев напряженного труда, и хотя по размерам он был гигантским по сравнению с современными сканерами, однако именно он по праву считается прототип ом сканера – устройства, считывающего в электронном виде отпечатанную маркировку. Однако, применить всю эту технологию в промышленных масштабах удалось лишь в конце 1960-х годов, с появлением и распространением лазеров и компьютеров.

Надо также сказать, что первые штрих-коды были круглыми, т.е. привычные нам толстые и тонкие линии были замкнуты в окружность. Это было сделано для того чтобы уменьшить ошибки во время считывания, и можно бы подносить этикетку к сканеру под любым углом. И впервые работоспособная система нанесения и считывания кругообразного штрих-кода с использованием сканирующей лазерной установки была продемонстрирована весной 1971 года на одном из саммитов крупных деятелей торговли в США и привлекла внимание огромного количества участников встречи.

Вскоре данная система была протестирована в одном из магазинов Цинциннати. Но результаты оказались несколько отличными от ожидаемых. Основным неудобством кругообразного штрих-кода была невозможность считывания данных в тех случаях, когда чернильные круги при печати чуть-чуть съезжали в сторону, образуя смазанное изображение. В итоге решение, предложенное компанией IBM, в виде UPC-кода («Universal Product Code») – одного из наиболее распространенных в настоящее время линейных символик штрихового кода, было признано лучшим. Его разработчиками стали всё тот же Норманн Вудленд и сотрудник IBM Джордж Лаурер.

3 апреля 1973 года объединенный съезд представителей торговых сетей (NAFC) утвердил окончательный вариант прямого штрих-кода UPS (Universal Product Code) как новый стандарт маркировки товаров. А первым товаром, который был продан по штрих-коду (просканирован на кассе магазина), была жевательная резинка. Это историческое событие произошло 26 июня 1974 года в одном из супермаркетов города Трой (штат Огайо, США). Кстати, одна из этих упаковок жвачки теперь храниться в Смитсоновском музее американской истории.

Повсеместно же штрих-код стал использоваться с 1974 года. В Западной Европе для идентификации потребительских товаров стала использоваться аналогичная система под названием «Европейский артикул» (EAN – European Article Numbering), но позднее – с 1977 года. И сегодня без этих черных полосок не сможет работать ни один крупный супермаркет, ведь промаркированный штрих-кодом товар или продукт легко идентифицировать, а значит, облегчает обслуживание покупателя.

В настоящее время чаще используется штрих-код EAN-13, записанный с помощью полос разной толщины и с помощью 13 цифр. Этим кодом маркируется 80% продукции в мире. Кстати, первые две (или три) цифры в коде обозначают страну – изготовитель товара. Так, код России, как производителя товара – 460 и 461.

Кстати, сегодня штрих-коды – не обязательно последовательность черных и белых полос. Также существуют штриховые коды, состоящие из точек, квадратов и других геометрических фигур, которые легко распознаются машиной, а некоторым дизайнерам удается создавать из них целые произведения искусства, не ухудшая при этом свойств считываемости кода. Это направление в дизайне упаковок даже получило своё называние – «Barcode art». Причём штрих-код используется не только в торговле, но и для маркировки билетов, документов и т.д.

Источник