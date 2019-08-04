День рождения шампанского

4 августа 1668 года считается днем рождения шампанского.

Будучи экономом при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, монах-бенедиктинец Пьер Периньон заведовал съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин.

И вот, 4 августа 1668 года отец Периньон представил удивленной братии чудесный напиток: серебристые пузырьки с тихим шелестом поднимались со дна бокала, прозрачная пена искрилась, словно живая. Это игристое вино стало прародителем современного шампанского, дата — Днем рождения этого напитка, а имя Периньон — впоследствии маркой французского шампанского премиум-класса.

Кстати, Пьер Периньон не только первым изготовил шампанское, но также предложил вместо обычной в то время пробки из промасленной палки использовать корковую, которая используется по сей день.

Хотя изобретение шампанского датировано 4 августа 1668 года, описание технологии его изготовления было опубликовано лишь в 1718 году аббатом Федино, каноником Реймского собора.

В 1728 году началась торговля шампанским, а через год была основана первая фирма-производитель шампанских вин «Рюинар».

К концу 19 века шампанское приобрело популярность во всем мире (и не утратило его и сегодня), и многие страны стали сами осваивать его производство. Особых успехов в этом деле достигли русские виноделы, которые даже получали призы на выставках в Париже.

Однако такая конкурентная ситуация совершенно не устраивала виноделов из самой Шампани. После Первой мировой войны Франция приняла закон, установивший, что шампанским могут называться только те игристые вина, которые произведены непосредственно в провинции Шампань при строгом соблюдении определенных правил.

Источник: https://www.calend.ru/events/2757/