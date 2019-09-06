День рождения Сергея Острового

Советский и российский поэт-песенник Сергей Григорьевич Островой родился 6 сентября 1911 года в Новониколаевске (ныне Новосибирск), в семье служащего. Еще учась в школе, он печатал заметки в городской газете. После окончания девятилетки в 1929 году Сергей переехал в Томск, где работал репортером в газете «Красное знамя», а через два года – в Москву.

Будучи разъездным корреспондентом газеты «Гудок», Островой объездил полстраны. Писал о машинистах, сцепщиках вагонов, проводниках. Его стихи «Наливались тополи» получили 2 премии на конкурсе военно-комсомольской песни. Сразу два композитора – Н.Мясковский и В.Фэре – написали песни на этот текст. После этого Островой занялся только творчеством.

Первый очерк Сергея Григорьевича появился в 1931 году в газете «За коммунистическое просвещение», а регулярно печататься он начал с 1934 года в различных газетах Москвы. Вскоре вышел его первый сборник песен «На страже границ» (1935). Во время войны Островой служил фронтовым корреспондентом. Он не только писал стихи и газетные статьи, но и участвовал в боях, был ранен. В 1944 году вышла его книга военных стихов.

Наибольшую славу Островой приобрёл как поэт-песенник. На его стихи написаны такие песни, как «В путь-дорожку дальнюю», «Есть на Волге город», «Жди солдата», «У деревни Крюково», «Потолок ледяной, дверь скрипучая…», «Пора в путь-дорогу…», «Дрозды», «Песня о Москве-реке», «Шло письмо» и многие другие.

У песен Острового самый широкий жанровый диапазон – это и шутливые, и лирические о любви, о русской природе и много песен, посвященных солдату, защите Отечества. Он работал и дружил с такими композиторами, как Дунаевский, Хачатурян, Мурадели, Соловьёв-Седой, Мокроусов, Блантер.

Творчество поэта было отмечено многими правительственными наградами, среди которых боевые медали, ордена Отечественной войны I и II степени, Дружбы народов, «Знак Почёта». Островой – лауреат Государственной премии РСФСР им.А.М. Горького и многократный лауреат песенных конкурсов и фестивалей.

Подтверждая законы сибирского долголетия, Сергей Григорьевич до последних дней бережно относился к своему здоровью: соблюдал режим дня, занимался спортом и не утратил интерес к жизни. В 1970-е годы Островой даже был президентом теннисной федерации России. Вплоть до последних лет публиковал новые стихи в различных изданиях. Умер Сергей Григорьевич Островой 3 декабря 2005 года в Москве.

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