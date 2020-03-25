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День работника культуры России

День работника культуры отмечается в России ежегодно 25 марта. Этот профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия установлен Указом Президента РФ №1111 от 27 августа 2007 года.

О необходимости учреждения такого профессионального праздника весной 2007 года говорил Александр Соколов, занимавший тогда пост министра культуры РФ. Он пояснил, что мартовская дата была выбрана в связи с тем, что многие регионы отмечают собственный день работника культуры, также министр обратил внимание, что дату федерального Дня работника культуры необходимо «развести с другими профессиональными праздниками».

Ведь именно культура формирует самосознание человека и целых поколений, её развитие влияет на образование и эстетическое воспитание детей и молодежи, мотивирует созидание и творческий поиск. По мнению Дмитрия Лихачева, культура является «главным смыслом и глобальной ценностью человеческой жизни», в ней кристаллизуется все то, чем живет человек, что волнует его в общественной и личной жизни, составляет содержание его идеалов, мыслей, чувств.

Культура России складывалась на протяжении многих веков. Объединив в себе уникальные традиции и достижения многих народов, сегодня она является богатейшим общенациональным достоянием. Благодаря работникам культуры, миллионы людей имеют возможность любоваться произведениями живописи, скульптуры и кинематографии, слушать хорошую музыку, восхищаться драматическим и танцевальным искусством…

Работниками же культуры называют профессионалов своего дела, занятых в культуре и искусстве, кинематографии, полиграфии, книгоиздании, средствах массовой информации, спорте, туризме. Работники культуры имеют свой профессиональный союз — Российский Профсоюз работников культуры. А в свой праздник лучших из них традиционно награждают государственными и ведомственными наградами.

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