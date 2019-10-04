Бейлмерская катастрофа – крушение Boeing 747 в Амстердаме, которое случилось 4 октября 1992 года. Грузовой самолёт Boeing 747-258F авиакомпании El Al упал на жилой комплекс.

Boeing 747-258F был выпущен в 1979 году. 19 марта того же года был передан авиакомпании El Al. Оснащён четырьмя двухконтурными турбореактивными двигателями Pratt & Whitney JT9D-7J. На день катастрофы совершил 10 107 циклов «взлёт-посадка» и налетал 45 746 часов. Лайнер совершал плановый рейс LY 1862 по маршруту Нью-Йорк—Амстердам—Тель-Авив, однако спустя 6 минут после вылета из Амстердама лишился обоих правых двигателей (№3 и 4). Экипаж развернул самолёт и попытался посадить его в аэропорту Амстердама, но самолет опрокинулся и рухнул на жилой комплекс «Груневен» (2000 жителей) в пригороде Бейлмер.

Погибли 43 человека (39 из них на земле), ещё 26 были ранены. Точное количество погибших подвергается сомнениям, потому что в «Груневене» проживало много нелегальных иммигрантов.

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