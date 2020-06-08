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111 лет назад выпущен первый серийный автомобиль российского производства

Алексей Агеев
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Первый российский автомобиль был построен и продемонстрирован в 1896 году изобретателями Яковлевым и Фрезе.

В последующие годы в России появился ряд частных автофирм. Одной из наиболее крупных являлся рижский Русско-Балтийский завод, основанный в 1874 году. (26 мая) 8 июня 1909 года из его ворот выехал первый серийный автомобиль российского производства — «Руссо-Балт». Это была изящная двухместная машина серого цвета с 24-сильным 4-цилиндровым двигателем.

«Руссо-Балты» собирались из узлов и деталей иностранного и российского производства. Разрабатывала и изготавливала их бельгийско-русская команда под началом молодого бельгийского конструктора Жюльена Поттера. Машины пользовались устойчивым спросом и неплохо проявили себя и в российских, и в международных автогонках.

Они получили репутацию надежных и выносливых машин, а также признание официальных кругов. Даже в царском гараже появились два таких автомобиля. Завод начал получать государственные заказы от российского военного ведомства.

Автомобили с успехом экспонировались на пяти выставках, в том числе в международных автомобильных салонах 1910 и 1913 годов в Петербурге, и были отмечены пятью золотыми медалями.

Вскоре завод взялся за постройку грузовиков, изготовил несколько образцов автобусов, артиллерийских тягачей, пожарных машин и шасси для броневиков, корпуса к которым делал Ижорский завод. «Руссо-Балты» выпускались в Риге вплоть до июля 1915 года, когда город уже стал прифронтовым (в годы Первой мировой войны).

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