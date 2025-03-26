В ЕС назвали условия снятия санкций с России

В ЕС, на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии и обсуждения возможного снятия санкций, заявили РИА Новости о намерении только усиливать санкционное давление на Россию.

«Основное внимание ЕС по-прежнему сосредоточено на оказании максимального давления на Россию с использованием всех доступных инструментов, включая санкции», — заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер в ответ на вопрос РИА Новости о готовности Брюсселя рассмотреть снятие санкций с Россельхозбанка и возможных сроках такого решения.

По ее словам, «прекращение агрессии России на Украине и безоговорочный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины стали бы одними из главных предпосылок для изменения или отмены санкций».

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Хиппер также подчеркнула, что цель ЕС «по-прежнему заключается в поддержке Украины в достижении всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».

На этой неделе в Эр-Рияде прошли закрытые экспертные консультации между Россией и США. Отдельно американская делегация также провела встречи с представителями Киева.

Между тем, глава Минфина США не исключил смягчение антироссийских санкций, сообщает со ссылкой на Fox News телеграм-канал «RT на русском».

Также Штаты готовы рассмотреть переподключение России к SWIFT в рамках урегулирования конфликта на Украине, добавил Скотт Бессент.

Западным государствам придётся пересмотреть режим антироссийских санкций, чтобы добиться наступления мира на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.