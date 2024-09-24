Вторник, 24 сентября, 2024

В Елатьме Касимовского района построят новый корпус детского дома

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от freepik

В поселке Елатьма Касимовского района будут строить новый корпус детского дома социального обслуживания. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Сейчас объявили тендер на разработку проектной документации. Планируется построить корпус на 70 мест. Проектировщику необходимо расположить жилые ячейки для детей разного возраста, в том числе детей-инвалидов. Также в корпусе должна быть мастерская, медицинское помещение, спортивная площадка на прилегающей территории. На создание проекта выделено 17 миллионов рублей.

Подрядчик должен сдать проект 14 июня 2025 года. Непосредственно строительство нового корпуса планируется в 2026–2029 годах.

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