В Екатеринбурге сосед открыл стрельбу во время детского праздника

Житель Екатеринбурга обстрелял из пневматического пистолета дом соседей, где проходил детский праздник, пишет E1.RU.
Инцидент произошел вечером в среду в частном секторе на улице Читинская.
Как рассказал владелец обстрелянного дома, его 11-летний сын праздновал день рождения. На участке вместе с ним находились младший брат и двое друзей, за мальчиками следила мама. Дети включали музыку и играли. Вскоре женщина услышала выстрелы и заметила выбитые окна
Вскоре мужчина пошел разбираться с соседом, но тот наставил на него пистолет.
В полиции отметили, что разбираются в этой ситуации. По результатам проверки будут приняты меры. По имеющейся информации, в ходе конфликта никто не пострадал.