В Екатеринбурге сосед открыл стрельбу во время детского праздника

Житель Екатеринбурга обстрелял из пневматического пистолета дом соседей, где проходил детский праздник, пишет E1.RU.

Инцидент произошел вечером в среду в частном секторе на улице Читинская.

Как рассказал владелец обстрелянного дома, его 11-летний сын праздновал день рождения. На участке вместе с ним находились младший брат и двое друзей, за мальчиками следила мама. Дети включали музыку и играли. Вскоре женщина услышала выстрелы и заметила выбитые окна

«К счастью, никто из мальчишек не пострадал, разбито окно в машине и в доме, на участке нашел пульки от пневматики», — отметил отец именинника.

Вскоре мужчина пошел разбираться с соседом, но тот наставил на него пистолет.

В полиции отметили, что разбираются в этой ситуации. По результатам проверки будут приняты меры. По имеющейся информации, в ходе конфликта никто не пострадал.