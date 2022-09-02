Пятница, 2 сентября, 2022
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В Екатеринбурге школьница пришла на 1 Сентября в нижнем белье

Десятиклассница удивила одноклассников и родителей экстравагантным нарядом на линейке в школе № 92 в Екатеринбурге, пишет E1.RU.

Ученица пришла на линейку 1 Сентября в лифчике, юбке и на каблуках.

«Мы поговорили с педагогом и детьми, завтра ученица придет вместе с родителями на встречу. Сегодня не стали праздник омрачать, но предварительную беседу уже провели», – прокомментировал ситуацию директор Максим Калинин.

По его словам, ранее за ребенком никогда подобного поведения не замечали. При этом сама девочка не смогла объяснить, почему на ней не было рубашки.

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