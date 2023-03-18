Екатеринбуржца Илью Максименюк не пустили на «Екатеринбург Арену» из-за того, что у его сына нет Fan ID, сообщил портал E1.RU.

Мужчина пришел на футбол с женой, двумя дочками и сыном. Ему удалось оформить карту болельщика для девочек, которым 4 и 5 лет, а также себе и супруге. Отец и не мог подумать, что такая же процедура потребуется для младенца.

«Мы где-то прочитали, что до двух лет карта не нужна. На входе оказывается, что нужна. Но что за бред?» – возмутился житель Екатеринбурга.

По его словам, семье пришлось стоять на морозе, чтобы попытаться объяснить ситуацию.

«Получается, я теперь не смогу провести время с семьей на стадионе, пока сын не вырастет? Позор, Fan ID — убийца футбола!» — заявил Илья Максименюк.

В «Екатеринбург Арене» пояснили, что обязаны выполнять закон, по которому карта болельщика нужно оформить на всех детей, вне зависимости от их возраста.