Суббота, 18 марта, 2023
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В Екатеринбурге отца не пустили на футбол из-за сына-младенца без Fan ID

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Екатеринбуржца Илью Максименюк не пустили на «Екатеринбург Арену» из-за того, что у его сына нет Fan ID, сообщил портал E1.RU.

Мужчина пришел на футбол с женой, двумя дочками и сыном. Ему удалось оформить карту болельщика для девочек, которым 4 и 5 лет, а также себе и супруге. Отец и не мог подумать, что такая же процедура потребуется для младенца.

«Мы где-то прочитали, что до двух лет карта не нужна. На входе оказывается, что нужна. Но что за бред?» – возмутился житель Екатеринбурга.

По его словам, семье пришлось стоять на морозе, чтобы попытаться объяснить ситуацию.

«Получается, я теперь не смогу провести время с семьей на стадионе, пока сын не вырастет? Позор, Fan ID — убийца футбола!» — заявил Илья Максименюк.

В «Екатеринбург Арене» пояснили, что обязаны выполнять закон, по которому карта болельщика нужно оформить на всех детей, вне зависимости от их возраста.

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