В Екатеринбурге нашли труп женщины в кладовке

В понедельник, 3 апреля, в доме № 68 по улице Московской в Екатеринбурге нашли труп 51-летней женщины, сообщает E1.ru.

Тело обнаружили пожарные в закрытой кладовке квартиры № 17.

Сотрудников МЧС вызвали соседи, почувствовавшие запах дыма. Дверь в квартиру оказалась открыта, дым шёл из закрытой на шпингалет кладовки.

Когда кладовку вскрыли, в ней нашли тело женщины. Под трупом горела куртка.

Известно, что погибшая жила в квартире с мужчиной, между ними регулярно происходили ссоры, драки. Одну комнату хозяева сдавали. Кому, пока не выяснили.